Lutto nel mondo della giustizia, è morto l'avvocato Antonio Rubino

Lutto nel mondo dell'avvocatura: è morto a 91 anni Antonio Rubino, uno dei decani della professione per tanti anni operativo nel settore delle esecuzioni e come fiduciario per alcuni istituti di credito.

Nel 2016 era stato premiato dall'Ordine degli avvocati di Agrigento con la toga di platino in occasione dei sessanta anni di iscrizione. Negli anni è stato pure protagonista di diverse iniziative di solidarietà. I funerali si svolgeranno sabato ad Agrigento nella basilica dell’Immacolata alle 16.