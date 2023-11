Il Comune pensa allo spettacolo di Capodanno: un avviso pubblico per cercare artisti, montatori di palchi e tecnici

Un avviso pubblico per organizzare la festa di Capodanno in piazza Stazione: il Comune di Agrigento avvia "un'indagine di mercato a scopo puramente esplorativo e non vincolante".

L'ente, in sostanza, vuole raccogliere le proposte artistiche, che dovranno essere presentate in un "pacchetto unico", finalizzate a organizzare lo spettacolo con cui la città saluterà il 2023 e darà il benvenuto al nuovo anno.

"Ciascun operatore economico del settore - viene spiegato - dovrà presentare una proposta artistica riguardante la manifestazione, fornendo un pacchetto unico comprendente i servizi indispensabili e strettamente complementari alla realizzazione".

Le proposte artistiche, sempre secondo quanto fa sapere il sindaco che ha pubblicato il provvedimento nell'albo pretorio, dovranno pervenire all'indirizzo di posta elettronica certificata servizio.protocollo@pec.comune.agrigento.it entro e non oltre le ore 12 del 5/12/2023.

La proposta dovrà specificare i nomi degli artisti, il piano dei servizi ovvero legato a tutti gli aspetti tecnici, il direttore dei lavori e il responsabile sicurezza per il cantiere temporaneo. Gli organizzatori, inoltre, dovranno provvedere a sicurezza, fornitura di transenne oltre che al montaggio e allo smontaggio del palco e all'allestimento tecnico.

"Non è indetta alcuna procedura concorsuale - viene precisato nell'avviso - e non sono previste graduatorie di merito o attribuzioni di punteggi".

L'assessore con delega ai Grandi eventi, Costantino Ciulla, ha commentato definendolo "un grande evento di fine anno per coinvolgere attivamente la comunità agrigentina e i visitatori in una celebrazione di alto livello".

Per il Capodanno 2023 la città ha festeggiato in piazza con una serie di artisti fra cui il cantante Achille Lauro che ha incantato la gente ma l'evento ha lasciato una coda polemica per il costo da molti ritenuto eccessivo.