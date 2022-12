Capodanno con il "botto": in fase di consegna oltre 11mila avvisi Tari

Riscossione e lotta all'evasione ed elusione, il Comune "tempesta" i cittadini di nuovi avvisi di pagamento.

Sono infatti in fase di consegna ai contribuenti oltre 11mila avvisi di accertamento per omesse o infedeli dichiarazioni Tari per gli anni 2019, 2020 e Imu 2020 che si aggiungono ai circa 20mila avvisi spediti ad inizio mese e che riguardano in quel caso Imu e Tasi 2018. Guardando nel recente passato, erano stati spediti 12.500 avvisi per Tasi 2017 e residuo del 2016; 12 mila avvisi-solleciti per la Tari 2016 e ulteriori 12 mila avvisi di accertamento per omesse e infedeli dichiarazioni Tari 2018 e 2019.

Una "valanga" di atti che sono giunti a strettissimo giro ai cittadini che sono però prova di un miglioramento dell'efficienza della riscossione, che una volta riusciva ad elaborare solo un'annualità alla volta praticamente ogni anno.