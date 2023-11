“Avvio e gestione di strutture ricettive”: incontro formativo al palazzo della Provincia

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Si svolgerà giovedì prossimo 23 novembre alle ore 9:00 nella sala “Pellegrino” (via Acrone 23 – Agrigento) un incontro formativo per l'avvio e la gestione di strutture ricettive organizzato dal Settore Promozione Turistica del Libero Consorzio Comunale di Agrigento. L'incontro è riservato ai responsabili di strutture ricettive del settore extralberghiero che si occupano di amministrazione ed accoglienza e ai rappresentanti delle associazioni di categoria, nonché agli altri operatori privati che intendano avviare una struttura ricettiva. Sono già state registrate numerose adesioni, ma essendo disponibili ancora alcuni posti è possibile contattare il Settore Promozione Turistica per eventuali, ulteriori iscrizioni compilando l'apposita scheda (vedi sezione “In evidenza” del sito www.provincia.agrigento.it) e trasmettendola a: turismo@provincia.agrigento.it (o consegnandola direttamente agli uffici del Settore in via Esseneto 66 – Agrigento). Le adesioni saranno accolte sino ad esaurimento dei posti disponibili. Su richiesta sarà inoltre rilasciato un attestato di partecipazione.

Per informazioni: 0922-593653 (sig.ra R. Mandracchia, r.mandracchia@provincia.agrigento.it).