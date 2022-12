Cambio al vertice dei vigili del fuoco, il comandante uscente Merendino: “Ricordi indelebili mi legano a questa terra”

“Porterò via con me, l'orgoglio di essere stato il comandante provinciale di Agrigento perchè in questi tre anni non mi sono mancati gli attestati di stima. Sono stati anni complessi, dalla pandemia al grande disastro di Ravanusa che mi lascia la tristezza nel cuore per le tante vite umane perse. Ricordi indelebili e tanto affetto per questi luoghi perchè ad Agrigento sono stato molto bene”. Questo dai microfoni di AgrigentoNotizie è stato il commiato alla collettività dell'ingegnere Giuseppe Merendino, che per oltre tre anni ha guidato il comando provinciale dei vigili del fuoco. Nella piazza d'armi della caserma di Villaseta, durante la cerimonia di avvicendamento, non ha potuto trattenere le lacrime il comandante Merendino, quando dinanzi alle autorità, ha ricordato i momenti tragici di via Trilussa e dell'affetto che tutta la popolazione ha tributato ai vigili del fuoco per il lavoro svolto.

A Merendino, trasferito alla direzione regionale dei vigili del fuoco, subentra l'ingegnere Antonio Giulio Durante, pugliese di origini ma da oltre vent'anni in servizio a Milano, il dirigente del ministero dell'Interno, nel giorno dell'insediamento nella città dei Templi, dice: ”Sono orgoglioso ed onorato di rappresentare questo comando. Ho voglia di mettermi alla prova e di mettercela tutta”.