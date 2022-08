"Quegli avvallamenti determinano gli allagamenti": Comune citato davanti al giudice di pace

E' una citazione in giudizio, per ottenere un risarcimento danni, che potrebbe anche aprire le "porte" ad una lunga raffica di richieste. Specie a San Leone. Ma non soltanto, naturalmente. Una agrigentina ha convenuto palazzo dei Giganti dinanzi al giudice di pace per i danni subiti dal suo appartamento, che si trova al piano terra, a causa dei continui allagamenti che si registrano quando piove.

Troppi avvallamenti sul manto stradale. Avvallamenti che - secondo la parte attrice della richiesta di risarcimento - non consentono il regolare deflusso delle acque piovane. Ed ecco dunque che si determinano allagamenti e conseguenziali infiltrazioni. La donna ha chiesto il risarcimento dei danni patiti. Danni che verosimilmente sono stati quantificati, ma che i funzionari del Comune si sono ben guardati di inserire - alla faccia della trasparenza - negli atti pubblici.

Il sindaco Franco Micciché ha autorizzato, nelle ultime ore, la costituzione in giudizio dell'ente ed ha incaricato, per la difesa e la rappresentanza del Municipio, il funzionario specialista avvocato del primo settore Agata Vecchio.