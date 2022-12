Torna attivo l'autovelox sulla statale 189 , il sindaco: "Nuovo svincolo aumenterà la sicurezza"

È stato riattivato l'impianto autovelox sulla statale 189 presso il bivio Tumarrano, in territorio di San Giovanni Gemini.

Ad annunciarlo è stato il sindaco Carmelo Panepinto. Un presidio alla viabilità che ha uno scopo diretto, quello di "garantire - dice il sindaco - a tutti i cittadini l'attraversamento in sicurezza", dato che la statale attraversa il territorio comunale e quell'area è stata in passato più volte interessato da gravi incidenti stadali.

Proprio per questo scopo, si sta lavorando - come si ricorderà - anche ad interventi infrastrutturali: è in corso di approvazione il progetto proposto da Anas per la realizzazione dello svincolo che consentirà di ridurre i rischi.