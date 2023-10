Autovelox sulle strade statali, ecco dove saranno piazzati in provincia

Dove saranno sistemati autovelox, telelaser e trumcam in Sicilia? La polizia stradale ha pubblicato l'elenco delle strade interessate dai controlli durante la settimana da lunedì 23 ottobre fino a domenica prossima, 29 ottobre. L’obiettivo è quello di fare prevenzione e monitorare i comportamenti dei guidatori presso le strade a scorrimento veloce presenti sull’Isola.

Come sempre gli automobilisti sapranno quando (il giorno ma non l'orario esatto) e dove (la strada ma non il punto esatto) ci saranno gli autovelox. Ma oltre agli autovelox, installati su diverse strade statali e autostrade anche telelaser e trumcam. L’obiettivo è, appunto, la prevenzione e il monitoraggio. Ecco nel dettaglio dove saranno posizionati gli autovelox nell'Agrigentino:

domani, 24 ottobre, sarà sottoposta a controlli la strada statale 640, tanto sul versante Agrigentino che Nisseno;

mercoledì 25, autovelox, telelaser e trumcam saranno lungo la statale 189, la Agrigento-Palermo;

giovedì 25 e venerdì 26, l'attività di prevenzione riguarderà di nuovo la statale 640, tratto Agrigentino;

domenica 29, ancora strada statale 640, tratto Agrigentino.

L'elenco completo delle strade siciliane interessate dai controlli