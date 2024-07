Statale 189, torna attivo l'autovelox a Campofranco: ecco da quando

Statale 189, torna l'autovelox di Campofranco. Ad annunciarlo è la stessa pagina Facebook dell'ente.

Lo strumento sarà in funzione domani, 19 luglio ed è posizionato in prossimità del bivio di Campofranco in direzione Agrigento e in prossimità del bivio della stazione di Sutera in direzione Palermo.

La velocità in quel tratto di strada è di 70 chilometri orari. Per ulteriori informazioni, è possibile contattare l'ufficio della polizia municipale di Campofranco al numero 0934 959270.