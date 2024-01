Autovelox e telelaser, ecco tutte le strade sotto la lente della Polizia stradale

Controlli con autovelox e telelaser: ecco tutte le zone interessate in provincia di Agrigento fino al prossimo 20 gennaio

A pubblicare l'elenco, come previsto dalla norma, è la stessa Polizia, perché, come noto, è necessario che le attività di repressione di questo tipo vengano ufficialmente annunciate, per quanto va detto che il reperimento di questi elenchi - certo, pubblici - non sia così immediato comprensione per il cittadino comune.

Gli avvisi, interessano tutta la Sicilia e ovviamente anche la provincia di Agrigento, dove "sorvegliate speciali" sono la strada statale 640 "degli Scrittori e la statale 115 Sud occidentale Sicula.

Ecco tutte le date e le strade sottoposte a verifica:

17 gennaio: Strada statale 115 Sud occidentale sicula;

18 gennaio: Strada statale 640 (sia tratto nisseno che agrigentino);

19 gennaio: Strada statale 640 (sia tratto nisseno che agrigentino);

20 gennaio: Strada statale 115 Sud occidentale sicula;

In applicazione del codice della strada, le sanzioni sono calibrate in base alla velocità riscontrata: fino a 10 Km/h in più da 42 euro fino a 173 euro; fino a 40 Km/h si paga da 173 euro fino a 694 euro; da 40 a 60 Km/h in più del limite: si applica una multa da 543 euro fino a un massimo di 2.170 euro, con in più una sospensione della patente fino a 3 mesi. Se la violazione supera i 60 Km/h la multa è tra 845 euro a 3.382 euro, con in più la sospensione della patente da 6 a 12 mesi.