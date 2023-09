Soccorsi in atto

Soccorsi in atto

Elevate complessivamente ammende per 38.330 euro e sanzioni amministrative per 23.200 euro. Uno degli esercizi ispezionati è stato chiuso con un provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale.

L'ultima raffica di ispezioni è stata messa a segno in autosaloni, concessionarie, negozi di ricambi e autolavaggi di Canicattì.

Tre lavoratori in "nero", fra cui un quindicenne che non aveva finito la scuola dell’obbligo. Due i titolari di esercizi commerciali, un 60enne e un 30enne, che, dopo la scoperta fatta dai carabinieri del nucleo Ispettorato del lavoro, sono stati denunciati alla Procura. Sono stati ritenuti responsabili di avere omesso la sorveglianza sanitaria dei lavoratori e di mancata formazione ed informazione sui rischi. Il 30enne dovrà inoltre rispondere d'avere avviato al lavoro un minore senza avere assolto il ciclo dell’obbligo scolastico

Elevate ammende per 38.330 e sanzioni per 23.200 euro. Uno degli esercizi ispezionati è stato chiuso con un provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale

Controlli in autosaloni, concessionarie e autolavaggi: trovati 3 lavoratori in nero, uno ha 15 anni e non ha finito la scuola