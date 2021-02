Laterizi Akragas, Micciché: "Stop a tutti i cicli produttivi da cui derivano le emissioni"

Per il prossimo 3 marzo è stata fissata la conferenza dei servizi decisoria per consentire alla Laterizi Akragas di ottenere l'Aia, l'autorizzazione integrata ambientale. Oggi, però, la ditta Laterizi Akragas produzione srl – Industrie Laterizi - ha comunicato che “a seguito del decreto di ispezione del 15 febbraio scorso e alle contestazioni in esso contenute, si è disposta la chiusura di tutti i cicli produttivi da cui derivano le emissioni convogliate e/o diffuse in atmosfera, per un periodo di circa 18 mesi, a partire dal primo marzo 2021 prossimo”. A darne notizia è il sindaco Franco Micciché che ha ottenuto la relazione del dirigente dell’Uos “attività produttive del territorio, Patrizia Scimecca, e dell’Uoc “Attività produttive centro” Daniele Parlascino dell’Arpa.

“Sono molto soddisfatto del risultato ottenuto – ha detto il sindaco Miccichè - . Subito dopo il mio insediamento mi sono accorto delle emissioni di questo stabilimento e nella mia duplice veste di medico responsabile della salute pubblica e di sindaco, non potevo lasciare la situazione com’era. Mi sono quindi recato presso l’Arpa di Agrigento a chiedere la documentazione relativa allo smaltimento dei fumi dello stabilimento di Laterizi di contrada Piano Gatta e ho contestualmente avviato un processo atto a verificare la situazione. Ora apprendo che questo impegno ha portato i risultati sperati. La popolazione e l’ambiente sono stati salvaguardati. Ora spero che la ditta possa adeguare i propri impianti alle attuali normative sull’inquinamento da fumo e possa continuare il suo ciclo produttivo senza nuocere a nessuno”.

L'incontro per ottenere l'autorizzazione integrata ambientale si doveva svolgere - e verosimilmente si svolgerà - con un "backstage" complesso: da un lato, come si può consultare sul sito della Regione dedicata ai pareri di questo tipo, la presenza dei nulla del Comune e degli altri Enti, e un recente intervento dei carabinieri.Il titolare dello stabilimento è infatti indagato per l'ipotesi di reato di inquinamento ambientale e violazione della normativa in materia di rifiuti. L'indagine, coordinata dai pm Cecilia Baravelli e Maria Barbara Grazia Cifalinò, scaturiva da un sopralluogo.

Nel frattempo a guardare con preoccupazione ai fumi emessi dalla fabbrica, che hanno continuato a fare (brutta) mostra di sé ancora in questi giorni. Ma cosa dice la stessa azienda di quei fumi? Leggendo la documentazione allegata alla richiesta di rinnovo dell'autorizzazione, i tecnici della Laterizi Akragas dicono che "dal punto di vista delle emissioni in atmosfera, gli impatti potenziali dello stabilimento presentano effetti ambientali significativi per la componente polveri e carbonio organico totale dalla fornace, mentre impatti potenziali per flussi di microinquinanti e diossido di carbonio".

Rispetto alle emissioni e soprattutto all'impatto di questi nei confronti della popolazione, i tecnici dicono che queste sussistono solo rispetto "alla sola presenza dei fumi" e che questi si possono semplicemente definire come "fenomeni di disturbo piuttosto che di inquinamento, posto che i fumi rispettano le concentrazioni limite per le emissioni in atmosfera".

E così per l'azienda dovrà restare tutto, dato che "il ricorso a sistemi di filtrazione per la fornace, non previsti dalle Bat di settore in prima applicazione, come esaminato nella relazione Ippc risulta di elevato costo, o quantomeno a costi non sopportabili per l’attuale economia di gestione dello stabilimento".

L'azienda si limita quindi a dire che "verranno valutate tali interferenze coi recettori sensibili in relazione a possibili misure gestionali precauzionali, per le quali però andrà sempre verificata la fattibilità tecnica e la praticabilità economica, per la valutazione della sostenibilità economica della produzione nello stabilimento".