Autorizzato il prelievo dell'acqua dai pozzi privati, il sindaco: non è ai fini potabili

Ha autorizzato, con ordinanza contingibile e urgente, il prelievo e la distribuzione dell'acqua dai pozzi privati presenti nel territorio comunale. Il divieto è però categorico: non può essere autorizzata ai fini potabili. Lo ha fatto, dopo averlo concordato con la prefettura di Agrigento, il sindaco di Canicattì, Vincenzo Corbo, anche lui impegnato ad affrontare la crisi idrica che fa boccheggiare, come tante altre, la città.

"Le autobotti autorizzate da Aica e tutte le altre censite per il trasporto per conto terzi possono regolarmente consegnare l'acqua richiesta, anche a quelli che non hanno un rapporto contrattuale con Aica - ha spiegato, cercando di fare chiarezza, il sindaco Corbo - . Tutti gli altri autobottisti possono richiedere la regolarizzazione che sarà esitata in tempi brevissimi dall'Aica - . Non ho mai ordinato nessun fermo o blocco delle autobotti - ha continuato Corbo -, ma anzi mi sono prodigato per evitare disagi alla popolazione".