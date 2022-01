Gestione dell’autoparco comunale, il Codacons: “Chieste copie dei documenti sulla gestione di mezzi e autisti”

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Giuseppe Di Rosa, vice presidente provinciale Codacons, nel rispetto della legge 241/90 a tutela e nell’interesse dei cittadini, in considerazione della gestione dell’autoparco comunale, chiede il rilascio dei seguenti documenti relativi all’utilizzo dell’autoparco comunale.

In particolare i documenti richiesti si riferiscono al triennio 2020/2021/2022: copia del “Regolamento per la gestione dell’autoparco comunale”; copia del documento storico di ogni mezzo a cui deve essere associato un libro di macchina/fogli di marcia, che deve essere compilato a cura dell’autista (o del personale che conduce il mezzo) e che deve indicare, per ogni percorso, la data e gli orari di inizio e fine, i dati del totalizzatore relativi al chilometraggio iniziale e finale, il nominativo del conducente con la relativa sottoscrizione ed eventuali rifornimenti di carburante; copia dei fogli di marcia delle autovetture del settore II servizi sociali utilizzate a far data dal 28 dicembre 2021 alla data odierna.

Si resta in attesa di riscontro così come stabilito dalle leggi in materia.