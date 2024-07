Automobilista contromano lungo il viadotto Morandi: s'è rischiato l'incidente stradale

Automobilista contromano lungo il viadotto Akragas. È accaduto di nuovo, lungo la bretella che porta verso la rotatoria del centro commerciale di Villaseta. Verosimilmente si è trattato di un turista che uscito dal parcheggio sovrastante della struttura commerciale si è confuso, anche se la segnaletica è chiarissima ed ha imboccato il viadotto in senso contrario. Si è rischiato l'incidente stradale, ma per fortuna il traffico era scarso in quell'esatto momento e gli altri automobilisti, a colpi di clacson e abbaglianti, hanno cercato di richiamare l'attenzione del distratto conducente dell'utilitaria.

