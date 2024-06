Scaricavano sui terreni e nelle fogne acque non depurate: sequestrati altri 4 autolavaggi

Arpa e Saf dei vigili del fuoco hanno prelevato campioni di terra e di svariato materiale. Spetterà all'esame di quanto acquisito stabilire di che portata sia l'inquinamento ambientale determinato dai due autolavaggi - uno in centro e l'altro a Villaseta - che sono stati posti sotto sequestro. Ad essere denunciati alla procura: i proprietari, un settantenne e un quarantenne. Per anni, secondo l'accusa, avrebbero scaricato acque non depurate. In uno dei due autolavaggi sono stati apposti sigilli anche ad alcuni box che, stando a quanto risulta al momento, sarebbero stati collocati abusivamente.

Due autolavaggi sono stati sequestrati, dalla Capitaneria di porto, anche a Licata e pure i proprietari sono stati deferiti all'autorità giudiziaria: anche loro avrebbero scaricato direttamente sui terreni o nelle fogne senza alcun sistema di filtraggio.