Il tempo delle automobili sporche sta per finire: autorizzati tre autolavaggi

Il tempo delle automobili sporche sembra destinato a finire. Sono infatti tre, in varie parti della città (due in centro, l'altro nella zona balneare), gli autolavaggi che sono stati autorizzati da parte del Libero consorzio e del Comune di Agrigento e che potranno adesso riprendere le proprie attività.

Tutti erano stati chiusi nelle scorse settimane contestualmente ad una pioggia di controlli che portò a sospendere una decina di attività in appena 2 mesi e comportò una sorta di "emergenza" rispetto alla possibilità degli automobilisti di usufruire di questo importante servizio. In alcuni casi gli impianti decisero di chiudere autonomamente per evitare sanzioni.

Una situazione così rilevante che l'ex Provincia aveva persino attivato una struttura dedicata alla valutazione delle richieste di autorizzazione.