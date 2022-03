"Favara for Ukraine": sul bus anche un cadetto militare minorenne, Asp convoca tutti per tampone antiCovid

Una settimana fa è stata bombardata e rasa al suolo l'accademia militare di Kharkiv, in Ucraina. Fra quanti sono riusciti a mettersi in salvo anche Vlad, un diciassettenne che adesso di trova sull'autobus della missione umanitaria "Favara for Ukraine" con a bordo profughi che fuggono dalla guerra e che, diretto in Sicilia, è giunto a Lamezia Terme.

Ha lo sguardo sicuro, nonostante la giovane età e quello che ha già visto, il giovane Vlad che continua a stare accanto all'ex ciclista professionista Sergii, che è stato il punto di contatto fra i profughi ucraini e la famiglia Bartoli. Il minorenne ucraino sta provando, praticamente fin da subito, ad imparare le parole fondamentali della lingua italiana. "Non ho potuto combattere perché si va in guerra dai 18 ai 60 anni. Io ne ho diciassette"- dice il cadetto miliare che sta per raggiungere la Sicilia assieme alla mamma e alla sorella.

L'Asp di Agrigento ha fatto sapere, che i 57 profughi ucraini e i componenti della spedizione umanitaria che ha raggiunto la Polonia dove, a Lublino, ha "caricato" donne e bambini in fuga dalla guerra, che saranno sottoposti, in via precauzionale, a tampone antiCovid. La comunicazione è stata data alla Prefettura e al capo missione Florinda Saieva che, sul pullman giunto a Reggio Calabria, sta distribuendo latte, caffè e panini con la nutella a tutti i rifugiati. Tutti verranno sottoposti a tampone, prima di scendere dal bus, nell'area della zona industriale fra Agrigento, Favara ed Aragona. La maggior parte dei profughi risultano ssere vaccinati con tre dosi o con somministrazione unica.