Bloccato e sanzionato autobus senza revisione, stava per partire per una gita scolastica

Mancavano pochi minuti e sarebbe partito, alla volta del Catanese, per una gita scolastica. A "popolarlo", alunni di una classe di scuola elementare e una di media dello stesso istituto comprensivo. E' nel piazzale dello stadio Esseneto che però i poliziotti della Stradale lo hanno controllato e ci hanno messo pochissimo ad accertare che quell'autobus era senza revisione, poiché scaduta. E' stato, naturalmente, subito, bloccato e sanzionato.

La ditta che aveva fornito il mezzo è riuscita e nel giro di pochissimo tempo a far arrivare un altro autobus e la gita d'istruzione, seppur con un leggero ritardo sulla tabella di marcia, si è potuta fare.

Il ministero dell'Istruzione con il Viminale avevano fatto un accordo che prevede, per ogni istituto scolastico, l'obbligo di comunicazione delle gite d'istruzione organizzate. E anche ad Agrigento la polizia Stradale, che è coordinata dal vice questore Andrea Morreale, effettua sistematici controlli. Verifiche fatte a campione che portano gli agenti ad effettuare i controlli al momento della partenza. Già negli scorsi giorni, i poliziotti della Stradale hanno fatto controlli su controlli e, per fortuna, non sono emerse irregolarità negli autobus. Nell'ultimo caso, invece, non è stato così.