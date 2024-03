Lascia l'autobus in mezzo alla strada nella Valle dei Templi: patente ritirata

Ha lasciato in sosta, in mezzo alla strada e in un punto pericolosissimo, l'autobus. A bloccare, contravvenzionare e ritirare la patente di guida all'autista del mezzo sono stati i poliziotti della Stradale. E' accaduto, nella Valle dei Templi, durante la domenica conclusiva della 76esima edizione del Mandorlo in fiore.

L'autista, di fatto, infischiandosene del codice della strada e del fatto che avrebbe creato pericoli ed ingorgo stradale, aveva lasciato l'autobus proveniente da Catania in mezzo alla strada. Ed ha fatto scendere la comitiva che doveva assistere alle esibizioni dei gruppi folk ai piedi del tempio della Concordia. Pensava verosimilmente che nessuno lo avrebbe controllato. E invece non è stato così perché i poliziotti della Stradale gli hanno anche ritirato la patente di guida.

Il catanese è stato, poi autorizzato, seppur senza patente, a rientrare a Catania con mezzo e passeggeri.