Il piano su crisi idrica, risse nei locali e abusivismo commerciale: arrivano più autobotti e l'esercito

Un piano contro crisi idrica, violenza nei locali della movida e abusivismo commerciale. È stato messo a punto in occasione del comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica che si è tenuto in prefettura alla presenza del procuratore della Repubblica e dei vertici delle forze dell'ordine.

Autobotti, semplificata la procedura per le convenzioni

Autobotti introvabili, nelle ultime settimane, nell'Agrigentino: il prefetto Filippo Romano, "nel ribadire che tale attività debba essere svolta nell’alveo della piena legalità", ha invitato Aica a semplificare la procedura che permette la registrazione, all’apposito elenco, "dei soggetti privati - fa sapere la prefettura - che vogliano svolgere il servizio in convenzione con la società".

Anche i cittadini non ancora allacciati ad Aica potranno rivolgersi agli autobottisti privati previo pagamento del costo dell’acqua alla società.

Il prefetto ha, inoltre, raccomandato ad Aica di porre in essere "un irrobustimento del call center, affinché non si verifichino situazioni di mancata risposta o di eccessiva attesa per la relativa fruizione".

Sicurezza nei locali e bancarelle abusive, ecco l'esercito

Romano ha raggiunto un accordo con i comandanti del sesto battaglione bersaglieri di Trapani e della locale operazione "Strade sicure" sulla rimodulazione di impiego del contingente militare della provincia, che ha visto, di recente, un incremento di 20 unità di personale.

In particolare è stato disposto il quasi completo impiego dei militari a San Leone, "di modo da porre un’incisiva azione a contrasto dei fenomeni della 'mala movida' e dell’abusivismo commerciale".

