Posteggiate a San Leone e a Maddalusa: auto spariscono nel nulla

Non solo a Canicattì e dintorni. Anche ad Agrigento, a San Leone e a Maddalusa per la precisione, spariscono le autovetture lasciate parcheggiate. Utilitarie che, però, talvolta vengono anche ritrovate.

Tre le denunce, a carico di ignoti, formulate in Questura dai rispettivi proprietari, nel corso delle ultime settimane. Una Nissan di cui era stata segnalata la scomparsa, dopo che era stata lasciata parcheggiata in via Lago Pergusa, è stata ritrovata dai poliziotti della sezione Volanti a circa 300 metri di distanza dal luogo dove risultava essere stata posteggiata dalla sessantaduenne proprietaria. Esattamente come era accaduto qualche settimana prima per la Fiat Cinquecento di una ventitreenne di Favara. La giovane l’aveva lasciata in un parcheggio privato a pagamento, ma non custodito, del viale Delle Dune a San Leone. Al momento di riprenderla, l’utilitaria non c’era però più. Poche ore dopo, la ragazza aveva già fatto denuncia alla tenenza dei carabinieri del suo paese, la vettura è stata ritrovata – grazie alla segnalazione di un cittadino – in via Falca. Era priva di targhe, ma era ancora integra. Nel caso, più recente, della Nissan scomparsa da via Lago Pergusa e poi ritrovata, la macchina non ha invece subito nessun tipo di danneggiamento.

Sono invece letteralmente sparite nel nulla la Fiat Panda, lasciata posteggiata in via Primavera a San Leone, di proprietà di un pensionato ottantaduenne e la Peugeot di un impiegato sessantaduenne che era stata invece parcheggiata in contrada Maddalusa. I poliziotti della sezione Volanti della Questura, dopo che hanno raccolto le denunce a carico di ignoti, hanno cercato e ricercato – rastrellando di fatto i due rioni balneari – le due utilitarie, ma non è saltato fuori nulla. E’ possibile, anche se non ci sono certezze al riguardo, che le macchine abbiano lasciato la città e chissà dove sono state portate. Ovunque venissero ritrovate, se mai dovesse accadere, naturalmente, i proprietari verranno subito avvisati. Intanto, è in corso un’attività investigativa – da parte della polizia – per provare a stabilire se questi sporadici furti di vetture siano o meno tutti riconducibili alla stessa “mano”. L’attenzione sul territorio resta, inevitabilmente, massima e tutti i cittadini vengono invitati a segnalare eventuali mezzi abbandonati magari in zone non particolarmente frequentate.