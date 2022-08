Auto in sosta vietata e terreni non ripuliti dalle erbacce, raffica di multe della polizia municipale

Sono circa 1.200, ma la stagione estiva è ancora in corso, le multe elevate dalla polizia municipale per auto in sosta vietata nelle località balneari, Capo San Marco e San Giorgio soprattutto. Auto che intralciano il transito di altri mezzi, ma anche dei soccorsi. Gli automobilisti indisciplinati hanno 5 giorni di tempo per pagare se vogliono usufruire della riduzione a 29 euro. Altrimenti l'importo è di 41 euro. Circa 60 mila euro i soldi che incasserà il Comune di Sciacca.

E' salito, intanto, a 120 il numero dei verbali elevati - sempre dalla polizia municipale di Sciacca - per la mancata pulizia di terreni e aree private con la realizzazione dei viali parafuoco. La sanzione, in questi casi, è di 86 euro per ogni ettaro.