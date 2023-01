Movida e circolazione stradale, trovate 15 auto senza assicurazione: raffica di multe

Monitorando gli spostamenti, la polizia ha “pizzicato” ben 15 auto senza assicurazione. La sanzione in questo caso supera gli 800 euro e scatta anche il sequestro dell’auto. Sono stati ben 33 i posti di controllo che hanno permesso di identificare 577 persone ed elevare 26 contravvenzioni per il mancato rispetto delle norme del codice della strada. Ben 248, nel giro di pochissime ore, i mezzi in marcia controllati e appunto 15 sono risultati essere senza assicurazione. Controlli di questo genere, naturalmente, verranno ripetuti sempre in occasione del week end.

L’attenzione di polizia, carabinieri, guardia di finanza e polizia municipale non è destinata – stando alle indicazioni della Prefettura di Agrigento – ad abbassarsi. Tutt’altro. Controlli e ispezioni, affinché si attengano alle ordinanze sindacali e alle prescrizioni imposte dalla Questura, verranno fatte, e non soltanto in occasione dei fine settimana, anche a tutti i locali della movida e agli esercizi commerciali in genere. L’obiettivo delle forze dell’ordine è uno soltanto: garantire ordine e sicurezza pubblica, evitando risse, tafferugli e disordini nelle location tipiche della movida. Ad Agrigento, quanto nel resto nei Comuni più grandi della provincia.