Auto e scooter parcheggiati dove capita, pugno duro della polizia municipale: 28 multe nel giro di un paio d'ore

Non c’è peggior sordo di chi non vuole sentire. Calza a pennello, per gli automobilisti agrigentini che frequentano il centro urbano della città dei Templi, questo proverbio. Nonostante i tanti controlli effettuati dagli agenti della polizia municipale – fra Porta di Ponte, piazza Aldo Moro e piazza Vittorio Emanuele – gli automobilisti continuano a rivelarsi più che indisciplinati. E ieri mattina sono state nuovamente batoste. Una trentina – anzi ventotto per la precisione – le contravvenzioni elevate perché auto e scooter erano stati lasciati senza alcun rispetto della segnaletica, oltre che in doppia o addirittura in tripla fila. Ed alcuni dei multati hanno anche protestato sostenendo che le strisce bianche e quelle blu – che delimitano i parcheggi a pagamento – non si vedono più.

Le sanzioni sono state però fatte e a nulla sono, appunto, servite proteste, recriminazioni o tentativi di giustificazione. La polizia municipale, quando ci sono naturalmente gli uomini disponibili per “coprire” anche questo servizio di controllo, ci provano – e lo fanno da mesi a dire il vero – a riportare disciplina. Ed in questo caso la raffica di sanzioni arrivano dopo che sabato sera, proprio fra piazza Aldo Moro, Porta di Ponte e piazze Vittorio Emanuele e Stazione, s’è registrato un nuovo caos viabilità. Un’automobilista è rimasto addirittura “prigioniero”, nell’area di parcheggio antistante la Prefettura, per quasi due ore. I vigili urbani, dopo le ore 20, non effettuano più servizio. E questo lo sanno anche gli indisciplinati che, approfittando dell’assenza di controlli, trasformano le aree nevralgiche del centro in una vera e propria bolgia.