Principio di incendio al Poliambulatorio: in cortocircuito una sterilizzatrice

Principio di incendio, nella prima serata di ieri, in una sterilizzatrice di Odontoiatria del Poliambulatorio di Lampedusa. Qualcuno degli operatori sanitari, notando il fumo che fuoriusciva dalla stanza e appurando che proveniva dall'apparecchiatura, ha subito fatto scattare l'allarme. Al Poliambulatorio si sono precipitati i vigili del fuoco che, nell'arco di pochi minuti, hanno rimesso tutto in perfetta sicurezza. Nessun dubbio, naturalmente, sul fatto che la scintilla iniziale abbia avuto origine da un cortocircuito. Per fortuna, non si sono registrati feriti, né danni. Se non, appunto, alla sterlizzatrice.

Dell'accaduto è stato subito informato il direttore sanitario del Poliambulatorio, Francesco Cascio.