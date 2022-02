Prima gli rubano tutti gli infissi, tre settimane dopo anche la porta scorrevole: è maxi furto

Tre settimane prima gli avevano rubato tutti, o quasi, gli infissi della casa di campagna di contrada Calici. Negli ultimi giorni, indisturbati, forse la stessa banda di ladri è tornata nello stesso identico posto e, questa volta, hanno rubato una porta finestra scorrevole completa di telaio. I proprietari della residenza, una volta fatta la scoperta (hanno trovato la porta dell’abitazione divelta), hanno richiesto l’intervento dei poliziotti del commissariato cittadino. Di fatto, i malviventi sono riusciti a portar via l’unico infisso che era rimasto dopo l’ultimo colpo.

Gli agenti hanno avviato le indagini per cercare di identificare i balordi che, nell’arco di tre settimane, sono riusciti ad appropriarsi di tutti gli infissi della residenza di campagna di contrada Calici. La proprietà privata, purtroppo, non è dotata di nessun impianto di videosorveglianza e questo, di fatto, complica l’attività investigativa. I poliziotti hanno anche provato – come procedura esige – a verificare se qualcuno avesse sentito o notato strane o inusuali presenze. Fitto, anzi categorico, è il riserbo dei poliziotti, ma trattandosi di una residenza di campagna appare decisamente difficile che qualcuno possa aver notato qualcosa di interessante. Fra l’altro non è escluso – ma non ci sono certezze investigative – che la banda possa aver agito con il favore della notte.