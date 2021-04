Pasqua e solidarietà, donati generi alimentari "made in Italy" ai bisognosi

Sarà una Pasqua più serena e più “ricca” per le centinaia di famiglie agrigentine che i Volontari di strada assistono, garantendo, soprattutto in questo particolare momento, ogni genere di prima necessità.

Sulle proprie tavole troveranno posto anche prodotti tipicamente made in Italy, grazie alla decisione della Coldiretti di Agrigento di destinare 13 dei 100 pacchi assegnati alla provincia nell’ambito dell’iniziativa di solidarietà del sistema agroalimentare italiano, denominata “Filiera Italia e Campagna Amica”.

All’interno dei pacchi: pasta, riso, parmigiano reggiano e grana padano, biscotti, sughi e tanti altri generi alimentari di prima necessità. Alla cerimonia di consegna sono intervenuti i vertici provinciali della Coldiretti, ovvero il presidente Ignazio Gibino e il direttore Giuseppe Miccichè, il sindaco Francesco Miccichè, gli assessori comunali Marco Vullo e Francesco Picarella e i volontari della protezione civile del Liberio consorzio comunale di Agrigento. A fare gli onori di casa la presidente dei Volontari di Strada, Anna Marino.

“La donazione effettuata non vuole essere una soluzione al problema delle famiglie purtroppo colpite dalla crisi legata alla emergenza Covid – hanno sottolineato i responsabili della Coldiretti – ma solo una piccola goccia che vuole anche rappresentare un segale di speranza per il Paese e per tutti quanti in questi mesi hanno pagato pesantemente le conseguenze della pandemia".

Così Anna Marino: "Si tratta di un nuovo segnale di attenzione e di collaborazione tra le parti che consente di avere uno sguardo a tutto campo sulle necessità delle numerose famiglie agrigentine che vivono un forte disagio economico, acuito in questo periodo storico dall’emergenza Covid".