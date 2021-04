Sito internet estero addebita 160 euro sulla PostaPay di 35enne: nuova frode online

Il modus operandi è sempre lo stesso. E sono sempre di più gli agrigentini che, per un motivo o per un altro, purtroppo, ci incappano. Ad una agrigentina trentacinquenne qualcuno – senza lasciare alcuna traccia o indizio – ha rubato 160 euro dalla sua PostaPay evolution. Un prelievo non autorizzato che non è stato altro che il frutto di una nuova – ennesima – frode informatica. Una frode che è stata realizzata da un sito estero.

La donna, nelle ultime ore, s’è presentata all’ufficio Denunce della polizia di Stato, l’ufficio ha sede nella caserma “Anghelone” di via Crispi, ed ha formalizzato una denuncia a carico di ignoti. I poliziotti della sezione Volanti hanno raccolto, come sempre avviene in casi di questo genere, tutte le informazioni e gli elementi necessari e trasmetteranno nelle prossime ore il fascicolo ai colleghi della polizia Postale. Spetterà proprio a loro, laddove possibile, provare a tracciare la giusta strada – sul web, naturalmente, - per identificare il balordo che ha portato via 160 euro all’agrigentina.