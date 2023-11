Evitata l'ennesima rissa o una spedizione punitiva? Minorenni trovati con mazze da baseball e spranghe di ferro: 4 denunciati

Due quattordicenni, un quindicenne e un sedicenne, tutti licatesi, sono stati bloccati dai carabinieri mentre, nei pressi di piazza Progresso, avevano in mano due mazze da baseball e altrettante spranghe di ferro. Evitata l'ennesima rissa? O quella che avrebbe dovuto essere una spedizione punitiva? Forse non si saprà mai a cosa dovevano servire quelle armi. E' certo però che i 4 sono stati denunciati, in stato di libertà, alla Procura presso il tribunale per i minorenni di Palermo per porto abusivo di oggetti atti ad offendere.

Dopo la rissa dello scorso fine settimana, nei pressi di un locale della movida del centro, la notte di Halloween, i carabinieri hanno "pizzicato" i quattro giovani. Poche ore prima, la città aveva ospitato il comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, convocato dal prefetto Filippo Romano. Una riunione durante la quale è stato deciso l'avvio di operazioni "Alto impatto" contro danneggiamenti, furti ed aggressioni.