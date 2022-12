Posteggia l'auto a Catania e non la ritrova più: vittima una impiegata 54enne

Lascia l’auto, una Fiat Panda, posteggiata in via Lavandaie a Catania e al momento di riprenderla non la ritrova più. Ha 54 anni la canicattinese impiegata che ha denunciato, alla stazione dei carabinieri di Canicattì, il furto che ha subito fra le 11,30 e le 15,45 del giorno dell’Immacolata nel capoluogo Etneo. Un furto non quantificato, ma certamente non coperto da nessuna polizza assicurativa.

L’impiegata, nubile, si è rivolta ai “propri” carabinieri nella giornata di venerdì, non appena ha fatto ritorno in città. I militari dell’Arma hanno trasmesso la denuncia ai colleghi di Catania che dovranno, naturalmente, occuparsi delle indagini per identificare i ladri.