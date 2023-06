"Mi hanno rubato l'auto mentre ero al mare", in commissariato scopre invece che la vettura è stata sequestrata

Va al mare e lascia l'auto posteggiata lungo il ciglio della strada, in contrada Pisciotto a Licata. Al momento di riprenderla, non ritrova più la sua utilitaria. Fra incredulità e rabbia non è rimasto altro da fare, al proprietario della piccola autovettura, un giovane licatese, che andare, e anche rapidamente, in commissariato per denunciare il furto.

Al commissariato di polizia di Licata, l'uomo scopre però che la vettura non era stata affatto rubata, ma era stata fatta rimuovere, e porre sotto sequestro, proprio dalla polizia perché era senza assicurazione. I mezzi senza copertura assicurativa non soltanto non possono marciare, ma non possono essere lasciati parcheggiati - e molto spesso dimenticati - in mezzo alla strada.

Al giovane licatese è stata anche elevata una sanzione di poco più di 800 euro.