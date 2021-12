Parcheggia l'auto e la trova tutta rigata: è tornato il "maniaco" del chiodo?

Lascia l’auto posteggiata a pochi passi da casa e, l’indomani, al momento di riprenderla la ritrova tutta rigata. Qualcuno “armato” di un chiodo o forse di una chiave ha devastato, quasi per intero, la carrozzeria della Bmw.

E’ stato un commercialista sessantaduenne a finire nel “mirino” dei vandali. Un professionista che aveva, appunto, lasciato parcheggiata la sua macchina nel centro di Agrigento. L’uomo, fatta la scoperta, fra rabbia e incredulità, s’è presentato all’ufficio Denunce della Questura (si trova alla caserma “Anghelone” di via Crispi) ed ha raccontato quanto gli era accaduto, quanto aveva scoperto.

Il danneggiamento è avvenuto nella notte fra il 2 e il 3 dicembre. Il professionista ha puntualizzato di non aver mai avuto alcun problema a causa del suo lavoro di commercialista. I poliziotti della sezione Volanti della Questura hanno avviato le indagini per cercare di fare chiarezza su quanto è accaduto alla Bmw e, soprattutto, per cercare di identificare i vandali che hanno colpito durante la notte.

Non si tratta certamente del primo caso di danneggiamento che si registra in città. Sono state fino ad ora devastate le auto di casalinghe, commercianti, pensionati e disoccupati. Non sembra trattarsi di raid mirati, ma naturalmente cresce la rabbia degli agrigentini che lasciano la macchina regolarmente posteggiata e la ritrovano devastata da quello che sembrerebbe essere nient’altro che un “maniaco