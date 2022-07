Auto rigata a San Leone, appartenente alle forze dell'ordine nel mirino o è stato un raid vandalico?

Lascia l’auto, una Suzuki Swift Sport, posteggiata a San Leone e, al momento di riprenderla, la trova tutta graffiata. A denunciare il danneggiamento, ai poliziotti della sezione Volanti della Questura, è stato il proprietario della vettura: un quarantenne appartenente alle forze dell’ordine.

Gli agenti hanno, naturalmente, subito avviato le indagini. Non dovrebbe trattarsi – ma l’attività investigativa è naturalmente ancora in corso – di un danneggiamento mirato al quarantenne. Sembrerebbe che anche l’auto dell’appartenente alle forze dell’ordine sia finita, così come tante altre in città, nel mirino dei vandali. Servirà comunque del tempo, e il progredire dell’attività investigativa, per fare chiarezza.