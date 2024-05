Auto posteggiate senza titolo nello slargo riservato ai disabili: carro attrezzi in azione

È dovuto intervenire il carro attrezzi per portar via le tre macchine lasciate parcheggiate, nell'area di piazza Aldo Moro, negli slarghi riservati ai disabili. Nessun freno, né passi indietro: l'inciviltà continua a dilagare.

La polizia municipale da anni ormai porta avanti, e non soltanto in occasione delle serate del fine settimane, un'autentica battaglia per contrastare chi continua a ritenere che "tanto non controllerà nessuno". Non è così. I controlli, e anche le multe, ci sono. Eccome. E talvolta, come è successo ieri, entra in azione anche il carro attrezzi che rimuove i mezzi e li porta in deposito. Un'altra "bella" spesa per gli indisciplinati.

