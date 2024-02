Auto posteggiate negli slarghi riservate ai disabili: la polizia "stanga" gli incivili e fa intervenire il carro attrezzi

Sette automobilisti sono stati multati perché hanno lasciato le loro auto posteggiate, senza averne titolo, negli slarghi riservati ai disabili. E' accaduto, ancora una volta, al centro commerciale "Città dei Templi" di Villaseta. Ad accertarlo, sanzionandoli appunto, sono stati i poliziotti della sezione Volanti della questura. Gli agenti hanno perfino richiesto l'intervento del carro attrezzi che ha rimosso due macchine. La proprietaria di una vettura, una di quelle portate via, ha protestato e a gran voce contro i poliziotti. Mentre invece sono stati tanti, anzi tantissimi, gli agrigentini che apprezzando hanno pronunciato parole come "Bravi!", "Così si fa!".

Perché, di fatto, quei 7 posteggi riservati ai disabili sono molto spesso occupati da chi non ha titolo, di chi non perde tempo a cercare posteggio o da chi non vuole farsi 4 passi in più per raggiungere la scala mobile.