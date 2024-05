Auto posteggiate in doppia e tripla fila e perfino nei posti per disabili: 55 multe

Non c'è peggior sordo di chi non vuole sentire. E questi sono gli agrigentini che nonostante i plateali richiami al rispetto delle regole e nonostante i sistematici controlli, tradottisi in contravvenzioni, della polizia municipale, continuano a posteggiare un po' dove gli capita, un po' come gli pare. Quindi in doppia o tripla fila e perfino in posti riservati ai disabili. E ancora una volta, in occasione del sabato sera quando fra Porta di Ponte, via Atenea e via Pirandello scoppia la movida, sono state elevate contravvenzioni a raffica. Ben 55 quelle fatte dai vigili urbani nel giro di pochissime ore.

Gli agenti della polizia municipale hanno trovato, come sempre del resto, auto posteggiate male, talmente male, che sbarravano perfino il passaggio di pedoni o impedivano a chi voleva lasciare lo slargo dove aveva correttamente posteggiato di farlo. Libretto alla mano, i vigili hanno fatto quello che fanno ogni weekend: multe, multe ed ancora multe.

AgrigentoNotizie è anche su Whatsapp. Seguici sul nostro canale.