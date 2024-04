"Maniaco del chiodo" di nuovo in azione: carrozzeria "ricamata" per due auto

Due auto, una Fiat Punto e una Volkswagen Polo, sono state danneggiate, in momenti e luoghi diversi, in centro ad Agrigento. Accade ormai quasi ciclicamente che il "maniaco del chiodo" si metta in azione e crei danni agli automobilisti agrigentini e non solo. Per entrambi gli episodi, è stata già formalizzata una denuncia, a carico di ignoti, alla polizia.

A finire nel mirino del "maniaco del chiodo" sono stati due impiegati 34enni: uno aveva lasciato la Volkswagen Polo parcheggiata nel piazzale sottostante alla prefettura e l'altro - ma in tempi diversi appunto - in via Imera. La Fiat Punto è stata "ricamata" sul cofano anteriore e posteriore, ma anche sul paraurti. Danni alla carrozzeria, sugli sportelli soprattutto, per la Polo.

I poliziotti hanno già avviato le indagini per cercare di identificare chi ha creato i danni. Non filtrano indiscrezioni, ma non è escluso che siano stati già acquisiti eventuali registrazioni degli impianti di videosorveglianza.

AgrigentoNotizie è anche su Whatsapp. Seguici sul nostro canale