Lascia l'auto posteggiata e la ritrova con tutte e quattro le ruote tagliate: ventenne nel mirino degli avvertimenti

Lascia l'auto, una Mini One, parcheggiata in via Senatore Sammartino a Canicattì e, al momento, di riprenderla la ritrova con tutti e quattro i pneumatici sgonfi. Ventenne chiama il gommista di fiducia, perché non sa proprio come fare, e lo specialista le comunica che le ruote non erano soltanto sgonfie: qualcuno le aveva tagliato i quattro pneumatici.

Nessun dubbio dunque sulla natura mirata, e decisamente inquietante, del gesto che è stato messo a segno negli scorsi giorni. La ragazza ha presentato denuncia, a carico di ignoti, per danneggiamento. E lo ha fatto al commissariato di polizia.

Gli agenti hanno naturalmente subito avviato le indagini e quale primo passo hanno verificato l'eventuale presenza di impianti di videosorveglianza. Un accertamento che ha però dato esito negativo.

La giovane, a quanto pare, non avrebbe sospetti su chi possa essere stato l'autore del danneggiamento. Ed avrebbe riferito di non aver mai avuto problemi con nessuno.

Spetterà dunque all'attività investigativa dei poliziotti, adesso, provare a fare chiarezza e ad identificare laddove possibile l'autore del raid.