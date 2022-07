Auto e moto fra i tavoli dei locali della movida, week end di caos: c'è chi ha contato 15 mezzi in 30 minuti

C'è chi ha contato il transito di 15 macchine e moto in 30 minuti. Chi invece, fra sdegno e rabbia, se l'è presa con l'amministrazione comunale perché "sanno perfettamente cosa accade e nessuno fa nulla". In via Pirandello è sempre, ogni sera, la stessa storia. Auto e moto, infischiandosene della Ztl, transitano liberamente. E lo fanno in mezzo ai tavoli dei locali dove la gente mangia o sorseggia dei drink. O mentre, in gruppi, si prova ad arrivare al locale dove si ha prenotato un tavolo. "Affidare la Ztl al buon senso non ha proprio senso" - è tornato a ripere un agrigentino - .

Alcune settimane fa, all'ingresso di via Pirandello, era stata collocata una transenna per sbarrare il passaggio. Non ci sono, contrariamente alla parallela via Atenea, telecamere di videosorveglianza che, di fatto, scoraggiano gli automobilisti a violare la zona a traffico limitato. Quindi era stata trovata - a dire il vero improvvisata - l'idea di una transenna per chiudere il passaggio abusivo di auto e moto. Ma quella "trovata" è durata poco, anzi pochissimo. Qualcuno ha spostato la transenna e tutto - la circolazione di auto e moto in mezzo ai tavoli - è ricominciato. Ed è anche aumentata quando la via Empedocle è stata off-limits. Inutili, inascoltate, le segnalazioni e le proteste fatte dai commercianti, da coloro che hanno creduto nella parallela della via Atenea e vi hanno investito soldi, contribuendo non soltanto alla riqualificazione della strada, ma anche alla ripartenza dell'economia cittadina.