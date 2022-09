Mercedes devastata con un chiodo, impiegato 40enne nel mirino? Avviate indagini

Lascia la macchina, una Mercedes, posteggiata al Villaggio Mosè e al momento di riprenderla la trova tutta rigata: dal tetto agli sportelli e dal cofano anteriore a quello posteriore. Ha subito un danno di almeno 4 mila euro l’impiegato vittima del danneggiamento. Un quarantenne agrigentino che, fra incredulità e rabbia, non ha potuto far altro che formalizzare una denuncia, a carico di ignoti, alla polizia. L’uomo s’è recato alla caserma “Anghelone” di via Crispi, dove ha sede l’ufficio Denunce, ed ha raccontato e fatto vedere quanto ha, suo malgrado, subito. I poliziotti della sezione Volanti, per quello che sembrerebbe essere un danneggiamento mirato anche perché nella stessa zona non risultano esserci stati raid dello stesso tipo, hanno avviato le indagini. Appare scontato, nonostante non vi siano certezze istituzionali al riguardo, che uno dei primi passaggi investigativi, già effettuati dagli agenti, è stato quello di sincerarsi dell’eventuale presenza di impianti di videosorveglianza, privati o pubblici, posti a presidio della zona dove l’autovettura era stata lasciata, appunto, parcheggiata.