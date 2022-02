Vandali scatenati o danneggiamento mirato? Rigata l'auto di un mediatore

Lascia la sua Audi posteggiata in via Madonna degli Angeli e, al momento di riprenderla, la ritrova quasi tutta rigata. I vandali-criminali si sono accaniti, con un chiodo o forse una chiave, soprattutto sul paraurti. A denunciare il danneggiamento è stato un mediatore quarantenne. L’uomo, fra choc e ira, s’è presentato all’ufficio Denunce della Questura di Agrigento (si trova alla caserma “Anghelone” di via Crispi) ed ha riferito di cosa, suo malgrado, era stato protagonista. Il quarantenne, a quanto pare, non avrebbe alcun sospetto su chi possa essere stato l’autore del danneggiamento, né avrebbe avuto – stando a quanto emerge – problemi o diatribe con qualcuno.

I poliziotti della sezione Volanti della Questura, dopo aver acquisito la segnalazione a carico di ignoti, hanno avviato le indagini. Inevitabilmente è stata passata in rassegna l’intera area per appurare se fossero o meno presenti delle telecamere di videosorveglianza. Ieri, sul fronte investigativo non trapelava nessuna indiscrezione. Le bocche dei poliziotti erano, e rimanevano, rigorosamente cucite.