Lasciano l'auto di traverso a Porta di Ponte e vanno ad ubriacarsi: un denunciato e un fermato

Lasciano l’auto, una Lancia Delta, in mezzo alla strada, di traverso: sbarrando Porta di Ponte, e vanno al bar a bere. Quando tornano, dopo che all’ingresso della via Atenea era già scoppiato il caos, anziché mettersi in macchina e ripartire, provano a “raddrizzare” l’auto a spinta. I tre – un agrigentino e due nordafricani, fra i quali una ragazza, - erano, infatti, più che alticci. Erano da poco trascorse le 7 quando, a Porta di Ponte, è intervenuta una pattuglia del Radiomobile della compagnia di Agrigento prima e un’autoambulanza del 118 dopo.

I militari dell’Arma, nell’auto, hanno trovato un coltellaccio e l’agrigentino proprietario della macchina è stato denunciato per porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere. Il giovane – tutti e tre avranno avuto circa venti anni – s’è, poi, all’improvviso, sentito male. Quasi in coma etilico è stato soccorso dai sanitari del 118 che lo hanno trasferito all’ospedale “San Giovanni di Dio”. Sul nordafricano è risultato esserci un ordine di rintraccio, motivo per il quale i militari dell’Arma l’hanno bloccato e portato in caserma. La ragazza, seppur ubriaca, non ha avuto invece bisogno di essere soccorsa. Momenti di concitazione, e di caos, quelli che si sono registrati ieri mattina a Porta di Ponte e che hanno attirato la curiosità e l’attenzione di quanti erano già per strada e di quanti si sono trovati a passare dalla zona