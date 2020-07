Auto incendiata due volte in 24 ore, bracciante nel mirino?

Impossibile – non questa volta – pensare e ipotizzare un rogo accidentale, dovuto ad un cortocircuito. Per la seconda notte consecutiva, nell’arco di poco più di 24 ore, è andata a fuoco, infatti, in via Palma, nella zona degli alloggi popolari,la Chevrolet di proprietà di un bracciante agricolo. La stessa macchina,appunto, che era stata già devastata dalle fiamme nella notte fra giovedì e venerdì e che era stata salvata, seppur pesantemente danneggiata, dai vigili del fuoco. Ma alle 2,15, della notte fra venerdì e ieri, le fiamme sono tornate– in maniera sinistra – a riesplodere.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Sono accorsi i pompieri del distaccamento cittadino e i carabinieri del nucleo Radiomobile della compagnia di Licata. Questa volta, il messaggio è appunto apparso chiaro: le fiamme sono di natura dolosa. Non sarebbe stato trovato nulla: né taniche sospette, né inneschi vari, nei pressi dell’autovettura. Ma il secondo episodio nel giro di circa 24 ore pare che ai carabinieri non abbia lasciato dubbi. I pompieri sono rimasti, idranti alla mano, al lavoro fino alle 4. L’attività investigativa dei militari dell’Arma della compagnia di Licata, che fino a poche ore prima era ancora in fase embrionale, è ripartita e con più determinazione che mai.Neanche a Licata – realtà dove gli incendi di auto sono tornati ad essere quasi all'ordine del giorno, dopo un periodo di relativa calma apparente – era mai accaduto che per due notti consecutive bruciasse sempre la stessa macchina.