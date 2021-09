Posteggia l'auto al campo sportivo e la ritrova rigata e ammaccata: impiegato nel mirino?

/ Via Esseneto

Lascia l’auto, una Fiat Panda, posteggiata nella zona del campo sportivo Esseneto e, al momento di riprenderla, la ritrova tutta rigata, verosimilmente con un chiodo, e ammaccata in più punti. Protagonista, suo malgrado, dell’episodio di danneggiamento è stato un impiegato agrigentino di 48 anni. Un uomo che ha formalizzato una denuncia, a carico di ignoti, ai poliziotti della sezione Volanti della Questura. Il danneggiamento si è registrato nella stessa, identica, zona dove è stato messo a segno il danneggiamento e il tentato furto ai danni della scuola dell’infanzia Esseneto.

L’impiegato quarantottenne ha denunciato che qualcuno gli ha rigato, verosimilmente con un chiodo o comunque con un oggetto acuminato, la fiancata sinistra, mentre il paraurti e passaruote oltre ad essere rigato è stato anche ammaccato, forse a calci. I poliziotti della sezione Volanti hanno raccolto la denuncia, a carico di ignoti, e hanno avviato le indagini per cercare di identificare il vandalo. Come primo passaggio investigativo, appare scontato, che sia stato verificato che se, in zona, sono o meno presenti degli impianti di video sorveglianza pubblici o privati. Fitto è, naturalmente, il riserbo investigativo.