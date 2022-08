Rigata l'auto di una impiegata 33enne, tre danneggiamenti nel giro di pochi giorni: aperta inchiesta

Più graffi sulla carrozzeria nell'arco di due giorni. Poi, esattamente cinque giorni dopo l'ultimo danneggiamento, ha ritrovato gli sportelli lato passeggero e il portellone posteriore della sua Fiat 500L completamente devastati con un oggetto appuntito. Visto il ripetersi degli episodi, ha tutte le caratteristiche del danneggiamento mirato quanto è avvenuto in via Togliatti a Canicattì. Ad essere preso di mira è stata una trentatreenne impiegata.

La donna ha formalizzato una denuncia, a carico di ignoti, al commissariato di polizia ed ha riferito di non aver avuto problemi, dissidi o liti con nessuno. E di non avere, dunque, la più pallida idea su chi possa aver voluto danneggiare la sua utilitaria. Auto che non è assicurata contro gli atti vandalici.

I poliziotti del commissariato di Canicattì hanno, naturalmente, subito avviato le indagini. Non ci sono conferme istituzionali al riguardo, ma appare scontato che il primo passaggio investigativo sia stato quello di verificare l'eventuale presenza, nella zona dove l'autovettura è stata lasciata parcheggiata nelle tre diverse circostanze, di impianti di videosorveglianza pubblici o privati. Non trapela nessuna indiscrezione al riguardo, né sul resto dell'attività investigativa che è, appunto, ancora in corso.