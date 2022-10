Lasciano l'auto nel parcheggio e la ritrovano devastata con un chiodo: vacanze da dimenticare per turisti tedeschi

Vacanza, ad Agrigento, da dimenticare anche per due turisti tedeschi. Dopo il caso della coppia di Hong Kong che ha subito un furto con destrezza alla Scala dei Turchi, e all’interno del portafogli il ventisettenne aveva 800 euro, due turisti tedeschi hanno invece subito il danneggiamento dell’auto presa a noleggio per visitare i luoghi più belli e caratteristici della città e non soltanto. I visitatori hanno lasciato posteggiata la vettura in pieno centro storico, in via Garibaldi per la precisione. E al momento di riprenderla, l’hanno trovata tutta graffiata – quasi devastata – con un oggetto appuntito, forse una chiave o un chiodo. Increduli, ma anche arrabbiati, i due non hanno potuto far altro che rivolgersi alle forze dell’ordine per segnalare quanto era loro accaduto e formalizzare, a carico di ignoti, una denuncia per danneggiamento.

Scontato il fatto che sono state avviate le indagini per provare ad identificare il balordo che ha, di fatto, rovinato le vacanze dei due tedeschi. In città, ma non soltanto, continuano a ripetersi questo genere di danneggiamenti. Quasi come se ci fosse un “maniaco del chiodo”. Non si tratta, almeno questo sembrerebbe, di danneggiamenti mirati, ma piuttosto di veri e propri raid vandalici che colpiscono indistintamente agrigentini, residenti nei Comuni limitrofi e anche, appunto, dei turisti. Gente che, naturalmente, non conserverà affatto un buon ricordo della trasferta, più o meno lunga, nella città dei Templi. Alle forze dell’ordine, il compito – per niente semplice – di provare ad identificare e denunciare gli autori di questo genere di episodi, in maniera tale che vengano definitivamente archiviati.