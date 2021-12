Incendiata l'auto di un commerciante, nessun dubbio: il fuoco è stato appiccato

Non ci sono dubbi. Questa volta, meno che mai. Le telecamere dei sistemi di videosorveglianza di via Palermo, a Ribera, hanno immortalato una persona che si avvicinava, durante la notte fra ieri e oggi, ad una Mercedes Classe C dalla quale, all'improvviso, divampavano le fiamme. L'incendio che ha letteralmente incenerito l'utilitaria di proprietà di un commerciante di 53 anni e danneggiato il portone di ingresso di un magazzino è stato di natura dolosa.

Scattato l'allarme, in via Palermo si sono precipitate le squadre dei vigili del fuoco che hanno circoscritto e domato l'incendio. Le alte fiamme sono però riuscite a danneggiare il portone di ingresso del deposito innanzi al quale la vettura era stata lasciata, forse come sempre, parcheggiata.

Al lavoro, per ore ed ore, anche i carabinieri della locale tenenza. I militari dell'Arma, non appena i pompieri hanno domato il rogo, hanno subito avviato l'attività investigativa. Una tempestività che ha consentito - veramente in tempi record - d'avere la certezza della matrice dolosa e questo perché i filmati realizzati dai sistemi di videosorveglianza non hanno lasciato alcun dubbio: l'incendio è stato appiccato.

L'attività investigativa, adesso, propende per fare in modo che possa essere identificato il piromane. Fatti analoghi, sempre a Ribera, si erano registrati anche nel recente passato quando i carabinieri erano riusciti, appunto, a dare nome e cognome agli autori dei falò.