Auto cade in mare dal porto: sul posto autogrù e sommozzatori

Momenti di paura al Porto di Licata per un'autovettura che è finita in mare. Il mezzo è di proprietà di un turista tedesco e all'interno, fortunatamente, non si trovava nessuno.

I vigili del fuoco del distaccamento cittadino sono già sul posto e la sala operativa del comando provinciale di Agrigento sta coordinando l'invio dell'autogrù per il recupero della vettura. Sul posto giungeranno anche i sommozzatori per svolgere un accertamento che escluda la presenza di persone all'interno del mezzo.