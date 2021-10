Lascia l'auto sotto casa e la ritrova danneggiata, esponente politico nel mirino? Avviate le indagini

E’ stato un “semplice” raid vandalico? O, come invece sembra essere probabile, un danneggiamento mirato? Se lo stanno chiedendo, in queste ore, i carabinieri della stazione di Canicattì che, lunedì, hanno raccolto la denuncia – a carico di ignoti – per quanto è accaduto all’autovettura utilizzata da un esponente politico della cittadina, ma intestata alla moglie che è un’insegnante. Sono state, naturalmente, avviate le indagini per provare a fare chiarezza e stabilire chi ha provocato il danno alla Renault Clio che era posteggiata in via Garibaldi.

Qualcuno, senza essere visto, né tantomeno sentito, è entrato in azione fra le ore 22 di sabato e le 9,30 di domenica e ha mandato in frantumi il vetro posteriore destro dell’utilitaria. Fatta la scoperta, da parte dei proprietari, è stata appunto formalizzata la denuncia a carico di ignoti. Il danno economico provocato non è risultato essere coperto da nessuna polizza assicurativa. I carabinieri della stazione di Canicattì, nonostante il più fitto e categorico riserbo sull’episodio, non è escluso che come primo passo investigativo abbiano già verificato l’eventuale presenza di impianti di video sorveglianza privati o pubblici nella zona. Telecamere che, naturalmente, se presenti e funzionanti, potrebbero consentire di fare chiarezza su cosa è successo durante le ore notturne a quell’autovettura. A Canicattì, fra l’altro, si è ancora in campagna elettorale visto che, domenica e lunedì prossimi, si tornerà alle urne per il ballottaggio. Fra le diverse ipotesi investigative, al momento in fase di valutazione, non viene esclusa – ma appare veramente assai improbabile – quella di un tentativo di furto su auto o addirittura della stessa Renault Clio. Servirà inevitabilmente del tempo per mettere dei punti fermi, stabilendo cosa sia successo e, soprattutto, chi è stato.